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Учёные: Древнейший храм мира Гебекли-Тепе возводили по опережающей своё время технологии

Израильские учёные из Tel Aviv University в результате исследования с применением инновационного метода архитектурного анализа установили, что обнаруженный в Турции храм Гебекли-Тепе возвели около 11,5 тыс. лет назад. Специалисты говорят, что древнейшее в мире сооружение подобного типа строилось по технологии, опережающей своё время.
Учёные: Древнейший храм мира Гебекли-Тепе возводили по опережающей своё время технологии

На сегодняшний день Гебекли-Тепе – самый древний из известных науке храмов в истории человечества, возведённый на 6 тысяч лет раньше, чем Стоунхендж. Его обнаружили ещё в 1994 году, однако относительно строительства сооружения споры между учёными ведутся до сих пор. Интересной особенностью является то, что на время возведения храма на территории современной Анатолии проживали охотники-собиратели, но их развитие не позволяло спроектировать и построить геометрически правильный единый комплекс. Учёные предполагали, что Гебекли-Тепе возводился в несколько этапов, но исследование показало очень точную планировку в плане геометрии и идею цельного строения.

Древний храм состоит из трёх идеально круглых сооружений, связанных между собой, и монументальных колонн из камня, что профессор Ави Гофер называет «археологическим чудом» с учётом существующих 11,5 тыс. лет назад технологий. Исследователи обнаружили, что связанные прямыми линиями центры создают равносторонний треугольник, причём возведен Гебекли-Тепе с минимальной погрешностью, которая соответствует современным стандартам. Также подтвердилось, что часть храма строилась позже и на это ушло много лет, но базовый геометрический рисунок всё же создавался первым.

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Наука / Важно
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:36

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