Учёные: Древнейший храм мира Гебекли-Тепе возводили по опережающей своё время технологии





На сегодняшний день Гебекли-Тепе – самый древний из известных науке храмов в истории человечества, возведённый на 6 тысяч лет раньше, чем Стоунхендж. Его обнаружили ещё в 1994 году, однако относительно строительства сооружения споры между учёными ведутся до сих пор. Интересной особенностью является то, что на время возведения храма на территории современной Анатолии проживали охотники-собиратели, но их развитие не позволяло спроектировать и построить геометрически правильный единый комплекс. Учёные предполагали, что Гебекли-Тепе возводился в несколько этапов, но исследование показало очень точную планировку в плане геометрии и идею цельного строения.Древний храм состоит из трёх идеально круглых сооружений, связанных между собой, и монументальных колонн из камня, что профессор Ави Гофер называет «археологическим чудом» с учётом существующих 11,5 тыс. лет назад технологий. Исследователи обнаружили, что связанные прямыми линиями центры создают равносторонний треугольник, причём возведен Гебекли-Тепе с минимальной погрешностью, которая соответствует современным стандартам. Также подтвердилось, что часть храма строилась позже и на это ушло много лет, но базовый геометрический рисунок всё же создавался первым.