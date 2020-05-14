Американские эксперты: Процессоры Intel с TDP 28 Вт зарезервировали только для Apple





Инсайдерам удалось разузнать, что в каталоге производителя Intel появились новые чипсеты Intel Core i7-1068NG7 и Core i-5-1038NG7. По словам источников, обозначение N говорит о том, что этих представителей линейки Ice Lake выпустят лишь для продукции Apple. Характеристики процессоров впечатляют: они имеют TDP 28 Вт в отличии от популярных Ice Lake-U с TDP 15 или 25 Вт. Поддержка подобных мощностей включена лишь в ноутбуках от Apple.Пока неизвестно, существуют ли определенные договоренности между Apple и Intel об эксклюзивном партнерстве, но замешательством на рынке может воспользоваться AMD. Компании предрекают успех благодаря новейшим процессорам серии Ryzen Mobile 4000 U. Другим подтверждением вышесказанного является факт, что чипсеты Intel для девайсов с Windows TDP 15 Вт разделены на 2 категории: экземпляры с TDP 15 Вт для ультрабуков и разработки с TDP 45 Вт для более производительных ПК, вроде XPS 15 и Razer Blade 15.