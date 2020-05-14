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«Состояние не настолько тревожное»: Путину доложили о лечении Анастасии Заворотнюк

Александр Макаров из ИМБ РАН доложил президенту Владимиру Путину о состоянии и лечении онкобольной Анастасии Заворотнюк. Ситуация оказалась «не настолько тревожной».
«Состояние не настолько тревожное»: Путину доложили о лечении Анастасии Заворотнюк

В конце августа в прессе появились данные о госпитализации Заворотнюк. Родные, в том числе супруг Петр Чернышёв, отказывались комментировать состояние актрисы, и только через несколько месяцев подтвердили наличие глиобластомы.

Выступая с докладом о развитии генетических технологий Макаров упомянул Заворотнюк. В последнее время российские знаменитости стали часто страдать от злокачественных опухолей. В большинстве случаев заболевание приводит к смерти.
«Сейчас мы участвуем в лечение Анастасии Юрьевны. Она осталась единственным борцом, желающим вылечиться и вернуться к нормальной жизни. Мы получили клетки ее опухоли и подобрали вирусы, способные их уничтожить. Пока ситуация не такая тяжелая, чтобы использовать технологию адресной доставки. Работа дает прекрасные результаты. Мы проверяем метод на больных с четвертой стадией рака. Традиционная терапия их не берет, а наш способ приносит свои плоды», - заявил ученый.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 18:11

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