«Состояние не настолько тревожное»: Путину доложили о лечении Анастасии Заворотнюк

«Сейчас мы участвуем в лечение Анастасии Юрьевны. Она осталась единственным борцом, желающим вылечиться и вернуться к нормальной жизни. Мы получили клетки ее опухоли и подобрали вирусы, способные их уничтожить. Пока ситуация не такая тяжелая, чтобы использовать технологию адресной доставки. Работа дает прекрасные результаты. Мы проверяем метод на больных с четвертой стадией рака. Традиционная терапия их не берет, а наш способ приносит свои плоды», - заявил ученый.





В конце августа в прессе появились данные о госпитализации Заворотнюк. Родные, в том числе супруг Петр Чернышёв, отказывались комментировать состояние актрисы, и только через несколько месяцев подтвердили наличие глиобластомы.Выступая с докладом о развитии генетических технологий Макаров упомянул Заворотнюк. В последнее время российские знаменитости стали часто страдать от злокачественных опухолей. В большинстве случаев заболевание приводит к смерти.