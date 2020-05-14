Маврикия смогла справиться с коронавирусом

«Жители страны выполняли все требования по поводу масочного режима, социальной дистанции и самоизоляции. Жесткие меры в отношении граждан не принимались, но сообщество показало высокий уровень ответственности. Мы готовы отразить очередную вспышку болезни, однако собираемся сделать все, чтобы ее не было», - отметил Ягутпала.





По данным издания The Jakarta Post, медицинская отрасль в Маврикии полностью готова ко второй волне заболеваемости, но только в том случае, если она не будет сильнее пиков первой. Министр здравоохранения страны Кайлеш Ягутпала отметил, что одержать победу над заболеванием удалось только благодаря взаимопониманию с сообществом.В Маврикии во время карантина не работали супермаркеты и непродовольственные магазины. Также страна закрыла все внешние границы, запретив авиасообщение. За период эпидемии на территории государства было зафиксировано 332 случая заражения. 10 человек погибли после диагностирования COVID-19, а всем остальным удалось вылечиться.