В России пройдут испытания стреляющего щита "Легион"

«Интерес к «Легиону» проявили и иностранные структуры. Нашей целью сейчас является выполнение государственного заказа по обеспечению устройствами силовых ведомств. В дальнейшем станет возможной продажа щита за рубеж», - пояснил Муранов.





Разработкой «Легиона» занимались специалисты НИИ Прикладной химии, входящего в состав «Ростеха». Артем Муранов, являющийся заместителем управляющего директора компании, отметил, что испытания будут проводиться в интересах самих заказчиков. Они смогут указать на определенные функции, которые придется доработать перед передачей на вооружение.Щит впервые показали в рамках выставки «Армия-2019». В рамках мероприятия устройством заинтересовались потенциальные заказчики. Разработка «Легиона» началась тремя годами ранее. В щит вмонтирован специальный огнестрельный модуль с 12 патронами нелетального типа. Представители НИИ отметили, что разработка является уникальной в своем роде благодаря использованию современных материалов и технологий.Информация о дате проведения испытаний «Легиона» пока не была обнародована. Главной особенностью нового типа вооружения и защиты является механизм, требующий использования одной руки для ведения стрельбы и отражения атаки оппонента.