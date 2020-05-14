Эколог Дэвид Лапола предрек приход нового вируса из Бразилии

«Леса Амазонии таят в себе огромное биоразнообразие. Скоро кладовая вирусов распахнется», - заявил эксперт.





В прошлом году вырубка лесов выросла на 85% и превысила 10 тыс. квадратных километров, эквивалентных площади Ливана. С января 2020 года уничтожено 1202 кв. км.Бразилия продолжает бороться с «уханьским» коронавирусом. В больницах Манауса и Икитоса наблюдается дефицит кислорода. Многим пациентам приходиться возвращаться домой и умирать без шанса на выздоровление. Основным источником передачи COVID-19 считается река Амазонка, передвижение по которой власти не контролируют, передает Vatican News.