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Эколог Дэвид Лапола предрек приход нового вируса из Бразилии

Эколог Дэвид Лапола из университета Кампинас считает, что следующий вирус появится в Бразилии. Причиной станет бесконтрольная вырубка лесов и выход диких животных к людям.
Эколог Дэвид Лапола предрек приход нового вируса из Бразилии

В прошлом году вырубка лесов выросла на 85% и превысила 10 тыс. квадратных километров, эквивалентных площади Ливана. С января 2020 года уничтожено 1202 кв. км.
«Леса Амазонии таят в себе огромное биоразнообразие. Скоро кладовая вирусов распахнется», - заявил эксперт.

Бразилия продолжает бороться с «уханьским» коронавирусом. В больницах Манауса и Икитоса наблюдается дефицит кислорода. Многим пациентам приходиться возвращаться домой и умирать без шанса на выздоровление. Основным источником передачи COVID-19 считается река Амазонка, передвижение по которой власти не контролируют, передает Vatican News.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 18:07

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