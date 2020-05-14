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В Китае представили уникальную платежную карту Xiaomi GF

Корпорация Xiaomi представила в Китае уникальную платежную карту Xiaomi GF. Разработка является совместным проектом пекинской фирмы с China UnionPay и GR Credit Card.

Согласно сообщениям инсайдеров, новая кредитная карта Xiaomi GF изначально будет доступна только в КНР, но в скором времени появится на глобальном рынке. Уникальность разработки по сравнению с популярными аналогами Apple от Huawei заключается в том, что постоянная эксплуатация продукта позволит юзеру получить новую продукцию от Xiaomi совершенно бесплатно. По сути клиенту нужно совершить три покупки в течении 30 дней на сумму не менее 28 долларов, чтобы в следующем месяце ему предоставили устройство за те же деньги.

Карта предусматривает выдачу скидочного купона на 7 долларов, если владелец в течении 90 дней совершит одну покупку на сумму не менее 14 долларов. Поклонникам компании станут доступны регулярные и увеличенные категории кешбэка помимо многочисленных бонусов. В качестве примера представители бренда приводят ситуацию с приобретением кофе в Starbucks: второй напиток клиент получит бесплатно. Программа Xiaomi GF также включает в себя акции на продукты, поездки и много другое.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 20:18

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