В Китае представили уникальную платежную карту Xiaomi GF





Согласно сообщениям инсайдеров, новая кредитная карта Xiaomi GF изначально будет доступна только в КНР, но в скором времени появится на глобальном рынке. Уникальность разработки по сравнению с популярными аналогами Apple от Huawei заключается в том, что постоянная эксплуатация продукта позволит юзеру получить новую продукцию от Xiaomi совершенно бесплатно. По сути клиенту нужно совершить три покупки в течении 30 дней на сумму не менее 28 долларов, чтобы в следующем месяце ему предоставили устройство за те же деньги.Карта предусматривает выдачу скидочного купона на 7 долларов, если владелец в течении 90 дней совершит одну покупку на сумму не менее 14 долларов. Поклонникам компании станут доступны регулярные и увеличенные категории кешбэка помимо многочисленных бонусов. В качестве примера представители бренда приводят ситуацию с приобретением кофе в Starbucks: второй напиток клиент получит бесплатно. Программа Xiaomi GF также включает в себя акции на продукты, поездки и много другое.