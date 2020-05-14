Звезда сериала «Сваты» Людмила Артемьева порассуждала о тонкостях профессии

«Если честно, перевоплощение в новый образ идет изнутри. Вроде бы во всех фильмах вы видите меня, но меняется мимика, взгляд, походка, манера речи», - рассказала звезда в Instagram.

Артемьева неоднозначно относится к Ольге Ковалевой. Персонаж вызывает в ней противоречивые чувства. Временами героиня кажется «умницей и красавицей», а иногда становится «солнечной дурой». Особую изюминку ей придает актриса.Заключительный сезон «Сватов» должен выйти на экраны в 2021 году. Артемьева подтвердила участие в съемках. Точная дата премьеры не называется, так как рабочий процесс постоянно переносится из-за возникающих проблем. Фолловеры отметили, что роли актрисы меняются, но одно всегда остается неизменным – ее утонченность и красота.