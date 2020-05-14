Ninebot представила футуристический самокат Electric Scooter Air T15





Ninebot является частью холдинга Xiaomi, разрабатывая различные транспортные средства для подростков. Новый продукт компании отличается футуристическим дизайном и расширенной цветовой гаммой. Все модели самоката выполнены в матовых оттенках. На дисплей, расположенный на руле устройства, выводятся данные о заряде батареи, скорости движения и даже пульсе водителя.Ninebot Electric Scooter Air T15 имеет разные шины спереди и сзади для обеспечения быстрого торможения. При необходимости устройство можно сложить и катить на одном колесе. Длина самоката составляет примерно 1,01 метра. Пользователь может подключить средство передвижения к смартфону и блокировать его двигатель, установив в качестве пароля отпечаток пальца или пароль.Емкость аккумулятора, установленного на самокате, составляет 4 тысячи миллиампер часов. Запас хода устройства всего 12 километров, но прибор оборудован технологией быстрой зарядки, позволяющей восполнить запасы энергии за 30 минут. Благодаря степени защиты IPX4 самокат можно использовать даже под дождем.