Составлен список самых надежных автомобилей 2020 года





Специалисты проанализировали более 100 автомобилей различных марок, оценив их самые частые поломки. Во внимание брались количество ДТП с транспортными средствами, а также их последствия. Всего было учтено порядка 3,7 миллиона неисправностей различного типа. В итоге эксперты смогли выделить только 18 крайне надежных автомобилей.Модель Toyota Aygo сейчас снята с производства, но ее можно встретить на вторичном рынке. Она стала лидером по безопасности пассажиров и надежности даже в самых экстремальных условиях. Худшим автомобилем в своем классе стал Smart Forfour, у которого уже на первом году эксплуатации в 75% случаев были обнаружены неполадки в работе стартера. Эксперты также выделили Fiat 500, имеющий частые проблемы с коробкой передач и заводским аккумулятором.Audi A1 стала лучшей среди автомобилей класса B. Также среди машин данного типа выделились Citroen C3, Fiat Punto и Renault Captur. Лидерам антирейтинга в классе стали Hyundai i20 и Opel Meriva.Во флагманском сегменте лучшими стали Audi A6 и BMW 5-Series. Минимальная надежность отмечена в модели Mercedes-Benz E-Class, выпускавшейся в период с 2010 по 2011 годы.