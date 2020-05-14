Составлен список самых надежных автомобилей 2020 года
Специалисты автомобильного клуба ADAC из Германии составили рейтинг самых надежных транспортных средств на 2020 год. На первом месте перечня разместилась японская модель Toyota Aygo.
Специалисты проанализировали более 100 автомобилей различных марок, оценив их самые частые поломки. Во внимание брались количество ДТП с транспортными средствами, а также их последствия. Всего было учтено порядка 3,7 миллиона неисправностей различного типа. В итоге эксперты смогли выделить только 18 крайне надежных автомобилей.
Модель Toyota Aygo сейчас снята с производства, но ее можно встретить на вторичном рынке. Она стала лидером по безопасности пассажиров и надежности даже в самых экстремальных условиях. Худшим автомобилем в своем классе стал Smart Forfour, у которого уже на первом году эксплуатации в 75% случаев были обнаружены неполадки в работе стартера. Эксперты также выделили Fiat 500, имеющий частые проблемы с коробкой передач и заводским аккумулятором.
Audi A1 стала лучшей среди автомобилей класса B. Также среди машин данного типа выделились Citroen C3, Fiat Punto и Renault Captur. Лидерам антирейтинга в классе стали Hyundai i20 и Opel Meriva.
Во флагманском сегменте лучшими стали Audi A6 и BMW 5-Series. Минимальная надежность отмечена в модели Mercedes-Benz E-Class, выпускавшейся в период с 2010 по 2011 годы.
Специалисты проанализировали более 100 автомобилей различных марок, оценив их самые частые поломки. Во внимание брались количество ДТП с транспортными средствами, а также их последствия. Всего было учтено порядка 3,7 миллиона неисправностей различного типа. В итоге эксперты смогли выделить только 18 крайне надежных автомобилей.
Модель Toyota Aygo сейчас снята с производства, но ее можно встретить на вторичном рынке. Она стала лидером по безопасности пассажиров и надежности даже в самых экстремальных условиях. Худшим автомобилем в своем классе стал Smart Forfour, у которого уже на первом году эксплуатации в 75% случаев были обнаружены неполадки в работе стартера. Эксперты также выделили Fiat 500, имеющий частые проблемы с коробкой передач и заводским аккумулятором.
Audi A1 стала лучшей среди автомобилей класса B. Также среди машин данного типа выделились Citroen C3, Fiat Punto и Renault Captur. Лидерам антирейтинга в классе стали Hyundai i20 и Opel Meriva.
Во флагманском сегменте лучшими стали Audi A6 и BMW 5-Series. Минимальная надежность отмечена в модели Mercedes-Benz E-Class, выпускавшейся в период с 2010 по 2011 годы.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 18:30