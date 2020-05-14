Анна Плетнева о шоу «Маска»: «За нарушение контракта предусмотрена огромная неустойка»

«После первой репетиции хотелось сбежать, но мне напомнили, что тогда придется заплатить неустойку в размере 5 млн рублей. Пришлось идти на ухищрение и намекать жюри, кто прячется за маской. Я надеялась, что меня быстро отправят домой. Когда смотрела шоу по ТВ поняла, что проект получился интересный», - цитирует «Дни.ру» знаменитость.

Плетнева пришла в ужас от вида своего костюма Попугая. «Наряд» мешал ей двигаться, огромный клюв постоянно закрывал глаза. В такие моменты артистка ощущала себя неуклюжим чучелом.В первом сезоне проект выиграл Анатолий Цой, выступавший под маской Льва. Его основной соперницей являлась Лариса Долина, перевоплотившаяся в Оленя.