Виталина Цымбалюк-Романовская: «Джигарханян называл вторую жену «главным злом своей жизни»





После скандального развода с Цымбалюк-Романовской Джигарханян недолго оставался в одиночестве. Вскоре стало известно, что к нему вернулась бывшая жена Татьяна Власова и именно она будет ухаживать за артистом, но пианистка говорит, что её подобные разговоры лишь смешат. Во-первых, Армен Борисович в силу возраста и болезни «не отвечает за свои действия», во-вторых, сама Власова приезжала к мужу только ради «картинки» для одной из телепрограмм. Виталина Цымбалюк-Романовская утверждает, что Джигарханян раньше даже за солидный гонорар не соглашался участвовать в шоу и приезд экс-супруги ради пиара допустил просто потому, что не понимает происходящего.К тому же Цымбалюк-Романовская говорит, что Армен Джигарханян был очень обижен на Татьяну Власову и вряд ли простил бы все ошибки «главному злу своей жизни». Пианистку во время романтических отношений и в начале брака актёр благодарил за возвращённый вкус к жизни, пишет интернет-портал «Дни.ру».