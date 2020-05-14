В Тюмени при реставрации Спасской церкви нашли останки мецената начала XX века





Текутьев начинал трудовой путь с продажи муки на Базарной площади. Немного подзаработав мужчина открыл свою лавку. Он проделал огромный путь от купца и предпринимателя до почетного гражданина. На свои сбережения бизнесмен построил каменный театр, 2-этажную каменную больницу, купил рентгеновский аппарат, открыл ремесленное училище. Считается, что в 1916 году его прах перенесли в склеп при церкви.На месте работают эксперты. Останки, найденные в церковном подвале, изъяты для проведения судебно-медицинской экспертизы. Делом занимается областной СКР.