Chery предоставит медикам скидки на покупку автомобилей





Акция получила название «Спасибо от Chery». Она распространяется на медицинский персонал больниц, врачей, фельдшеров и всех работников, задействованных в оказании помощи в ходе противодействия распространению коронавируса. Воспользоваться скидкой смогут даже студенты медицинских факультетов в училищах и вузах. Также компания готова снизить стоимость автомобилей для работников МЧС, сотрудников полиции и служащих Росгвардии. Родственники представителей вышеперечисленных профессий смогут воспользоваться скидкой по предъявлению документов.Предложение от Chery будет действовать до 30 июня текущего года. Дилеры компании в России подчеркнули, что скидка будет суммироваться с предложениями по программе или в рамках кредитования по тарифу «Семейный автомобиль». Дополнительную выгоду можно получить при бронировании автомобиля на сайте производителя.В России в настоящее время представлены 8 кроссоверов от Chery, которые относятся к линейке Tiggo. Стоимость модели Chery Tiggo 3 с учетом всех предложений и скидок составит примерно 712 тысяч рублей за базовую версию.