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Chery предоставит медикам скидки на покупку автомобилей

Компания Chery сообщила о проведении акции для медиков, которые смогут купить автомобили бренда со скидкой. Ее размер составит 20 тысяч рублей для любого транспортного средства от производителя.

Акция получила название «Спасибо от Chery». Она распространяется на медицинский персонал больниц, врачей, фельдшеров и всех работников, задействованных в оказании помощи в ходе противодействия распространению коронавируса. Воспользоваться скидкой смогут даже студенты медицинских факультетов в училищах и вузах. Также компания готова снизить стоимость автомобилей для работников МЧС, сотрудников полиции и служащих Росгвардии. Родственники представителей вышеперечисленных профессий смогут воспользоваться скидкой по предъявлению документов.

Предложение от Chery будет действовать до 30 июня текущего года. Дилеры компании в России подчеркнули, что скидка будет суммироваться с предложениями по программе или в рамках кредитования по тарифу «Семейный автомобиль». Дополнительную выгоду можно получить при бронировании автомобиля на сайте производителя.

В России в настоящее время представлены 8 кроссоверов от Chery, которые относятся к линейке Tiggo. Стоимость модели Chery Tiggo 3 с учетом всех предложений и скидок составит примерно 712 тысяч рублей за базовую версию.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:41

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