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Новый KIA Sorento поступит в продажу летом 2020 года

Новый KIA Sorento появится в продаже летом 2020 года, но только на рынке Южной Кореи. До Европы и России транспортное средство может добраться только осенью.
Новый KIA Sorento поступит в продажу летом 2020 года

По данным локального издания Autohome, компания уже получила документы для выпуска модели в Южной Корее. Летом у официальных дилеров появится только вариация KIA Sorento с дизельным мотором. Версии с гибридной и бензиновой силовыми установками поступят в продажу несколькими месяцами позднее. Презентация модели прошла в начале апреля в онлайн-формате из-за пандемии COVID-19.

KIA Sorento в новой версии получила расширенную моторную гамму. Также изменилась колесная база автомобиля, ставшая больше примерно на 3,5 сантиметра. Багажное отделение машины увеличилось до 910 литров при сложенных сидениях. Под капотом базовой версии устанавливают мотор на 2,2 литра на дизельном топливе с мощностью в 202 лошадиные силы. Гибридная вариация KIA Sorento будет работать на основе 1,6-литрового бензинового силового агрегата и электродвигателя на 44,2 киловатта.

Автомобиль на рынке Южной Кореи будет продаваться с автоматической трансмиссией на 6 и 8 ступеней. Информация о вариации с МКПП пока отсутствует. В салоне KIA Sorento появятся современная мультимедийная система, цифровая панель приборов, сидения с подогревом и климат-контроль на две зоны.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:17

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