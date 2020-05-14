«Юленька моя»: Незнакомый мужчина привез на могилу Началовой машину роз

«Мужчина упал на могилу и зарыдал: «Юленька моя!» Не знаю, кем он приходился артистке, но простые фанаты точно так не убиваются из-за ее смерти. Скорее всего, это любовник», - цитирует «Дни.ру» инсайдера.





В 20-х числах марта, через несколько дней после годовщины смерти Началовой, на кладбище появился молодой человек, которого местные работники раньше не встречали. Незнакомец приехал под вечер, чтобы не сталкиваться с другими посетителями погоста. Вместе с водителем он несколько раз ходил к автомобилю, перетаскивая из него розы. Визуально их было не меньше тысячи.Работники Троекуровского кладбища заверили, что видели не Вячеслава Кудрю. С нижегородским судьей певицу связывали романтические отношения. В день похорон он старался стоять в толпе и не привлекать внимание к своей персоне. С тех пор у могилы возлюбленный не появлялся. Вероятно, у звезды были и другие отношения, которые она не афишировала.