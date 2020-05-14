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Новый Bentley Continental GT V8 появился в российских автосалонах

Третье поколение Bentley Continental GT V8 появилось в российских автосалонах. Первые экземпляры нового купе уже переданы клиентам бесконтактным способом доставки.

Отечественный филиал корпорации Bentley решил перенести Continental GT с двигателем V8 на рынок России: спортивный Gran Turismo предлагает покупателям высочайший уровень роскоши и передовые технологии. По словам пресс-службы производителя, бренд учитывает сложную ситуацию с пандемией COVID-19, поэтому и развивается в направлении онлайн-продаж. Теперь российские клиенты могут приобрести фирменные автомобили в дистанционном режиме. Это касается лишь тех регионов, где проводить личные встречи и консультацию не представляется возможным.

Глава марки Bentley в России Кристиан Шлик сообщил, что Continental GT V8 оснащен 4-литровым турбодвигателем с отдачей в 550 л. с. и крутящим моментом до 770 Н·м. Максимальная скорость автомобиля составляет 318 км/ч, а разгон до первой сотни километров занимает всего 4 с. Покупателей также заинтересует повышенный запас хода до 805 км и "классическое" звучание выхлопной системы со сдвоенными патрубками. Что касается салона, то здесь можно заметить отделку из высококачественной кожи и шпона из редких сортов древесины. Стать владельцем новинки можно за 10 млн рублей.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:09

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