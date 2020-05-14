Елизавета Шевыркова о раздвоении личности у Марата Башарова: «Его второе имя – Игорь Леонидович»
Бывшая супруга киноактёра и телеведущего Марата Башарова в программе Малахова «Прямой эфир» раскрыла некоторые подробности о браке с артистом. Елизавета Шевыркова утверждает, что замечала у мужа признаки раздвоения личности, причём у «второго я» даже есть имя – Игорь Леонидович.
Чуть больше года назад Марат Башаров официально развёлся с третьей женой Елизаветой Шевырковой и лишь недавно она решилась откровенно рассказать о проблемах в браке. По словам экс-супруги, артист в состоянии алкогольного опьянения не просто ведёт себя неадекватно, но даже считает это позволительным, так как говорит, что это делает не он, а Игорь Леонидович. Таким образом она намекнула на вероятное психическое расстройство у Башарова – раздвоение личности. При этом Шевыркова не отрицает, что в трезвом виде бывший муж – прекрасный человек и заботливый отец.
В той же программе Елизавета Шевыркова рассказывала, что Марат Башаров впервые поднял на неё руку, когда была на третьем месяце беременности. Он пытался задушить возлюбленную, а потом долго просил прощения. До рождения сына Марселя рукоприкладств со стороны супруга не было, но затем он снова начал вести себя агрессивно, а после развода бывшей жене даже потребовалась помощь психолога.
Чуть больше года назад Марат Башаров официально развёлся с третьей женой Елизаветой Шевырковой и лишь недавно она решилась откровенно рассказать о проблемах в браке. По словам экс-супруги, артист в состоянии алкогольного опьянения не просто ведёт себя неадекватно, но даже считает это позволительным, так как говорит, что это делает не он, а Игорь Леонидович. Таким образом она намекнула на вероятное психическое расстройство у Башарова – раздвоение личности. При этом Шевыркова не отрицает, что в трезвом виде бывший муж – прекрасный человек и заботливый отец.
В той же программе Елизавета Шевыркова рассказывала, что Марат Башаров впервые поднял на неё руку, когда была на третьем месяце беременности. Он пытался задушить возлюбленную, а потом долго просил прощения. До рождения сына Марселя рукоприкладств со стороны супруга не было, но затем он снова начал вести себя агрессивно, а после развода бывшей жене даже потребовалась помощь психолога.
ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:04