«Я не выйду из карантина прежней»: Любовь Толкалина с зажженной свечой между ног подверглась критике со стороны фанатов

«Перестаю верить в себя. Я не выйду из карантина прежним человеком. Введенные ограничения организуют встречу «тебя с тобой». Все ненужное, в том числе люди, уйдет, но взамен каждый получит нечто новое. Главное, оставаться честной. Скучаю по друзьям, которых считаю учителями, посланниками судьбы, ангелами», - написала Толкалина.



