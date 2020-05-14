«Я не выйду из карантина прежней»: Любовь Толкалина с зажженной свечой между ног подверглась критике со стороны фанатов
Любовь Толкалина удивила фанатов откровенным снимком с зажженной свечой между ног. Пост, посвященный карантину, актриса разместила в Instagram.
На кадре, сделанном через зеркало, 42-летняя Толкалина сидит в трусах и майке, вальяжно раскинув ноги. Если бы не стоящая по центру свеча, сюжет мог получиться чрезмерно вульгарным. При этом комментарий оказался философским.
Фолловеры не смогли понять связь пикантного снимка с текстом о дружбе. Некоторым кадр не понравился эстетически. Хейтеры написали, что актрисе пора взяться за тяжелую работу и переосмыслить свое безделье. Знаменитость не стала молчать, заявив, что каждый должен находиться на своем месте.
На кадре, сделанном через зеркало, 42-летняя Толкалина сидит в трусах и майке, вальяжно раскинув ноги. Если бы не стоящая по центру свеча, сюжет мог получиться чрезмерно вульгарным. При этом комментарий оказался философским.
«Перестаю верить в себя. Я не выйду из карантина прежним человеком. Введенные ограничения организуют встречу «тебя с тобой». Все ненужное, в том числе люди, уйдет, но взамен каждый получит нечто новое. Главное, оставаться честной. Скучаю по друзьям, которых считаю учителями, посланниками судьбы, ангелами», - написала Толкалина.
Фолловеры не смогли понять связь пикантного снимка с текстом о дружбе. Некоторым кадр не понравился эстетически. Хейтеры написали, что актрисе пора взяться за тяжелую работу и переосмыслить свое безделье. Знаменитость не стала молчать, заявив, что каждый должен находиться на своем месте.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:54