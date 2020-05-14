Microsoft раскрыла системные требования для майского обновления Windows 10





Компания Microsoft решила сделать в будущем майском обновлении Windows 10 акцент на требованиях к процессорам компьютеров, владельцы которых хотят установить новое ПО. Основным нововведением эксперты назвали встроенную поддержку семейства чипсетов AMD Ryzen 4000. Что касается продукции Intel, то апдейт отразится лишь на Intel Core i3/i5/i7/i9-10xxx, Xeon E-22xx, Atom, Celeron и Pentium. В обновленной документации также значатся платформы Qualcomm Snapdragon 850 и Snapdragon 8cx.По сути, главным требованием CPU для установки Windows 10 программисты называют наличие тактовой частоты не менее 1 ГГц помимо возможности работы с SSE2, NX и PAE. Каждый юзер может посмотреть в разделе «Требования к процессору», какие вариации ОС были оптимизированы для эксплуатации новейших чипсетов. Известно, что в продаже уже есть ПК с Ryzen 4000 и Snapdragon 7c, поэтому их отсутствие в списке может быть ошибкой, которую Microsoft исправит позднее.