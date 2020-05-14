«Мы его потеряли»: Поклонники Егора Крида не оценили стильный маникюр певца
Популярный отечественный эстрадный исполнитель Егор Крид на странице в Instagram опубликовал новое фото, продемонстрировав стильный маникюр. Далеко не все поклонники певца оценили «новшество», написав о «потерянном кумире».
Соблюдающие самоизоляцию артисты шоу-бизнеса стараются не давать забыть о себе фанатам, часто устраивая в соцсети прямые эфиры, отвечая на вопросы подписчиков или публикуя забавные видео. Егор Крид в одной из недавних публикаций немало удивил фолловеров, показав руки с маникюром и оригинальной наклейкой на каждом ногте. Все картинки разные – фигура обнажённой девушки, сердце, грустный и смеющийся смайл, разноцветное пламя и прочее. В подписи к посту Крид с юмором поинтересовался у подписчиц, какой им маникюр больше нравится – однотонный или с рисунком.
В комментариях многие оценили шутку и креативность Егора Крида, поддержав оригинальность идеи и порекомендовав не обращать внимание на критиков. Некоторые девушки с юмором пишут, что у певца маникюр в разы лучше, чем у них, а одна из поклонниц написала: «Да… Потеряли мы Егора».
Соблюдающие самоизоляцию артисты шоу-бизнеса стараются не давать забыть о себе фанатам, часто устраивая в соцсети прямые эфиры, отвечая на вопросы подписчиков или публикуя забавные видео. Егор Крид в одной из недавних публикаций немало удивил фолловеров, показав руки с маникюром и оригинальной наклейкой на каждом ногте. Все картинки разные – фигура обнажённой девушки, сердце, грустный и смеющийся смайл, разноцветное пламя и прочее. В подписи к посту Крид с юмором поинтересовался у подписчиц, какой им маникюр больше нравится – однотонный или с рисунком.
В комментариях многие оценили шутку и креативность Егора Крида, поддержав оригинальность идеи и порекомендовав не обращать внимание на критиков. Некоторые девушки с юмором пишут, что у певца маникюр в разы лучше, чем у них, а одна из поклонниц написала: «Да… Потеряли мы Егора».
ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 16:36