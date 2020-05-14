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Ученые: Стрижи могут лететь 10 месяцев без остановки во время миграции

Ученые из Швеции рассказали об уникальных птицах, способных лететь без остановки 10 месяцев. Ими оказались простые стрижи, обитающие даже в российских широтах.
Ученые: Стрижи могут лететь 10 месяцев без остановки во время миграции

«Данные птицы настолько особенные, что могут даже спать в процессе полета. Все движения крыльями при этом происходят рефлекторно. Когда стриж попадает в теплые потоки воздуха, он может делать значительно меньше взмахов, что позволяет немного отдохнуть. В природе несколько раз в год почти каждая особь совершает длительные перелеты длиной примерно в 800 километров. Некоторые стрижи могут преодолевать и большие расстояния не приземляясь», - рассказали ученые.

Специалисты с помощью особого оборудования наблюдали за 19 стрижами, которые мигрировали в Центральную Африку. Три птицы ни разу не приземлялись, преодолев все расстояние сразу. Стрижи прерывают полет только в случае возникновения экстренных ситуаций или резкого изменения погоды. Часто на пути особей появлялись грозовые облака, которые приходилось облетать, что требовало дополнительных силовых затрат. В этом случае стая приземлялась на выбранную территорию.

По словам ученых, теория о том, что быстро живущие существа умирают раньше, не действует на стрижей. Они могут умирать в возрасте от 20 лет, хотя постоянно переживают тяжелые длительные перелеты и смену климата.

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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:41

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