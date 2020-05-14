Ученые назвали основные симптомы подагры

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4

4

3





Подагра является следствием нарушения обмена пуриновых веществ. Мочевая кислота накапливается в организме и откладывается в суставах. Заболевание очень коварное, а в острой фазе причиняет человеку нестерпимую боль, которую пациенты описывают, как сдавливание костей тисками.Мочевая кислота обычно накапливается в сухожилиях, пальцах рук, голеностопном и коленном суставах. В процессе развития подагры образуются большие шишки, внутри которых находятся кристаллы C. При наличии заболевания врачи назначают диету, ориентированную на снятие воспаления. Рацион не должен содержать спиртное, бобовые, крепкий чай, мясо, рыбу. Желателен особый питьевой режим.