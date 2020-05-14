Звезда «Дом-2» Илья Яббаров о призвании женщин: «Готовить, убирать, рожать, ублажать мужа»

«Я сравниваю женщин с курочками, которые бегают туда-сюда. Екатерина правила страной, но из этого ничего хорошего не вышло, так как она женщина! Просто смиритесь со своим предназначением и научитесь давать мужику хорошее «волшебство». По факту вы только на это способны. Оставьте бразды правления нам, вас природа не для этого создавала», - заявил Яббаров.



