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Maserati показала новые изображения MC20

Компания Maserati обнародовала новые фото нового MC20. Транспортное средство будет иметь футуристический дизайн и самый мощный в серии силовой агрегат.
Maserati показала новые изображения MC20

Отличительной чертой модели является надпись Stirling Moss на крыше и колесных арках автомобиля. В Maserati отметили, что таким методом компания хочет почтить память недавно умершего гонщика Стирлинга Мосса.
«На создание MC20 нас вдохновила модель Maserati Eldorado, дебютировавшая на гонках в 1958 году. Для публикации снимков 13 мая было выбрано не зря. Именно в эту дату 64 года назад легендарный гонщик Мосс выиграл Гран-при Монако. Его кончина стала настоящим ударом для всего автомобильного спорта. Мы решили почтить его память и увековечить целой линейкой флагманских транспортных средств», - говорится в сообщении Maserati.

Новый MC20 будет представлен во второй половине текущего года. Изначально автомобиль собирались показать в ходе одной из выставок в апреле, но все мероприятия были отменены из-за пандемии коронавируса. Салон модели планируется исполнить в классическом стиле компании с использованием натуральных материалов. Информация о моторе, который будет использоваться в MC20, пока отсутствует, но производитель заявляет, что он станет самым мощным в модельном ряду 2021 года.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:07

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