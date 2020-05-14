Ученые из США замедлили развитие болезни Паркинсона с помощью стволовых клеток





Сотрудники американской больницы МакЛин в Массачусетсе сообщили, что человеку с болезнью Паркинсона впервые пересадили нейроны, полученные из его же клеток кожи. Автор исследования Кван Су Ким утверждает, что за прошедшее время с момента операции состояние больного не ухудшилось. Известно, что ученым удалось перепрограммировать стволовые клетки в предшественники дофаминергических нейронов - тех, которые гибнут при болезни Паркинсона.Больной рассказал, что продолжительность приступов после операции снизилась с 3 до 1 часа в день. Пока речь идет не об излечении, а о стабилизации состояния. До непосредственного эксперимента исследователи опробовали метод на лабораторных мышах с иммунодефицитом. Для этого в мозг грызунов ввели полученные нервные клетки. Оказалось, что нейроны от одного пациента не провоцировали иммунный ответ, но в обратном случае в ЦНС животных развивалось воспаление.