Продажи китайского минивэна GAC в России начнутся летом

«В июне на рынок будет выведена модель GN8. Кроссовер GS5 попадет в продажу в июле. Возможно, сроки немного сместятся, но мы будем делать все для того, чтобы это не произошло», - рассказали представители компании.





Автомобили новой линейки GAC в России планировали представить в мае текущего года, но из-за эпидемиологической ситуации презентация двух транспортных средств прошла в режиме онлайн. В продаже в ближайшее время должен появиться не только GAC GM8, но и кроссовер GS5. Последний сейчас проходит сертификацию.GAC пока работает только с тремя дилерами на территории России – во Владимире, Санкт-Петербурге и Москве. В будущем их перечень планируется расширить минимум до 10. Представители компании отметили, что сейчас ведутся соответствующие переговоры.Модель GN8 в базовой вариации работает на основе силового агрегата на 2 литра с мощностью в 190 лошадиных сил. Вместе с ним будут устанавливать МКПП на 7 ступеней. Также планируется выпустить турбированную версию минивэна на 240 лошадиных сил.