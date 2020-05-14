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Продажи китайского минивэна GAC в России начнутся летом

Продажи нового китайского минивэна GAC в России должны стартовать летом текущего года. Представители GAC Motor сообщили, что модель GN8 получит ряд характерных особенностей для локальных дорог, среди которых увеличенный клиренс.

Автомобили новой линейки GAC в России планировали представить в мае текущего года, но из-за эпидемиологической ситуации презентация двух транспортных средств прошла в режиме онлайн. В продаже в ближайшее время должен появиться не только GAC GM8, но и кроссовер GS5. Последний сейчас проходит сертификацию.
«В июне на рынок будет выведена модель GN8. Кроссовер GS5 попадет в продажу в июле. Возможно, сроки немного сместятся, но мы будем делать все для того, чтобы это не произошло», - рассказали представители компании.

GAC пока работает только с тремя дилерами на территории России – во Владимире, Санкт-Петербурге и Москве. В будущем их перечень планируется расширить минимум до 10. Представители компании отметили, что сейчас ведутся соответствующие переговоры.

Модель GN8 в базовой вариации работает на основе силового агрегата на 2 литра с мощностью в 190 лошадиных сил. Вместе с ним будут устанавливать МКПП на 7 ступеней. Также планируется выпустить турбированную версию минивэна на 240 лошадиных сил.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:54

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