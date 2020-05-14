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Наталия Гулькина о заражении кота коронавирусом: «Не смогла отправить любимца на смерть»

Наталия Гулькина рассказала, что ее кот во время режима самоизоляции заразился коронавируса. Артистка не смогла отправить его на смерть и воспользовалась экспериментальным лечением.
Наталия Гулькина о заражении кота коронавирусом: «Не смогла отправить любимца на смерть»

Гулькина рассказала, что кошачий коронавирус появился 20-30 лет назад. Данный тип не имеет ничего общего с нынешним COVID-19 и не передается человеку. В некоторых научных работах говорится, что хозяева больных котов имеют иммунитет к КВИ.
«На кошек коронавирус действует страшно. Осложнения могут пойти на легкие и почки. В 5% случаев развивается вирусный перитонит, который всегда заканчивается смертью животного. При нем брюшная полость раздувается от жидкости, начинается прогиб позвоночника, шерсть становится сальной, глаза перестают открываться», - рассказала Гулькина.

Во время самоизоляции певица обратила внимание на странное поведение своего 3-летнего кота Мэйсона. Ветеринар сделал УЗИ и предположил развитие ФИП. Сначала хозяйка не понимала, что это значит, но дома в интернете прочитала ужасные сведения. Гулькина приняла решение бороться за жизнь питомца. Ее дочь Яна нашла в интернете группу, предлагавшую экспериментальное лечение от инфекции. Гарантии никто не давал, но артистка все равно оплатила 3-месячный курс.

Животное оживало на глазах, но с трудом переносило болезненные уколы. Вскоре их разрешили заменить на капсулы стоимостью 8 тыс. рублей за штуку. Ради спасения кота звезда влезла в долги. Дочь Гулькиной в соцсетях попросила о помощи. За две недели ей удалось собрать 80 тыс. рублей, при этом деньги поступали даже из США. Сейчас Мэйсон здоров, но пока продолжает принимать лекарства.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:00

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