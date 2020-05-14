Рустам Солнцев сравнил новость о продлении карантина в Москве с песней Софии Ротару «Вот и лето прошло»

Рустам Солнцев активно пользуется социальными сетями и ежедневно высказывает свое мнение о звёздах российского шоу-бизнеса и различных событиях. Недавно бывший участник реалити-шоу опубликовал шуточное видео, на котором он запечатлен с розовым полотенцем на голове. Молодой человек смотрит прямо в камеру и слушает новость о продлении карантина в Москве. В конце начинает играть известная композиция Софии Ротару «Вот и лето прошло». Комментировать свою публикацию Рустам Солнцев не стал.Подписчики с юмором отнеслись к посту молодого человека. Одни отметили, что в их городах карантин не продлили и они приглашают Рустама Солнцева к себе в гости. Другие написали, что им смешно и одновременно очень страшно, а вдруг все лето пройдет на самоизоляции. Также подписчики поблагодарили бывшего участника «Дом-2» за поднятое настроение.