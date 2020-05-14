Историк Михаэль Штюрмер: "Человечеству следует готовиться к "ядерной анархии"





Как сообщается в новой статье Die Welt от Михаэля Штюрмера, лидерство в клубе ядерных держав постепенно переходит от США, Великобритании и Франции к Индии, Пакистану, Северной Корее и Ирану. Ввиду напряженной политической ситуации и отсутствия ограничительных мер в перечисленных странах - риск неконтролируемого использования ОМП возрастает с каждым годом. Что касается России, то немецкий историк отметил попытки отечественного правительства «разобрать обломки империи и вернуться в мировую политику».По мнению эксперта, восстановить стратегическое равновесие невозможно не только из-за амбиций политиков, но и по причине развития цифровых технологий, так как сейчас «атаковать можно скрытно». Особенной проблемой Штюрмер назвал милитаризацию космоса, которая «делает стук копыт всадников апокалипсиса все слышнее». В то же время позиция сверхдержавы в будущем может перейти от США к Китаю, поскольку Соединенные Штаты «уходят в изоляцию».