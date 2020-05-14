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Историк Михаэль Штюрмер: "Человечеству следует готовиться к "ядерной анархии"

Немецкий историк Михаэль Штюрмер заявил, что человечеству следует готовиться к «ядерной анархии, о которой предупреждал Кеннеди». По мнению исследователя, факторы, сдерживающие мир от применения ядерного оружия - теряют былую важность.

Как сообщается в новой статье Die Welt от Михаэля Штюрмера, лидерство в клубе ядерных держав постепенно переходит от США, Великобритании и Франции к Индии, Пакистану, Северной Корее и Ирану. Ввиду напряженной политической ситуации и отсутствия ограничительных мер в перечисленных странах - риск неконтролируемого использования ОМП возрастает с каждым годом. Что касается России, то немецкий историк отметил попытки отечественного правительства «разобрать обломки империи и вернуться в мировую политику».

По мнению эксперта, восстановить стратегическое равновесие невозможно не только из-за амбиций политиков, но и по причине развития цифровых технологий, так как сейчас «атаковать можно скрытно». Особенной проблемой Штюрмер назвал милитаризацию космоса, которая «делает стук копыт всадников апокалипсиса все слышнее». В то же время позиция сверхдержавы в будущем может перейти от США к Китаю, поскольку Соединенные Штаты «уходят в изоляцию».

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:41

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