«Какая прелесть»: Максим Галкин показал «обвивающую» сосну черёмуху в окрестностях своего замка





Максим Галкин вместе с женой и подрастающими детьми режим самоизоляции соблюдает в семейном замке, построенном в подмосковной деревне Грязь. Много свободного времени артист проводит, прогуливаясь на природе и делясь увиденными интересными или удивительными вещами с подписчиками в соцсети. Так, в недавнем ролике Галкин показал высокую сосну, а прямо возле неё выросла черёмуха, причём настолько близко, что создаётся впечатление как будто одно дерево обвивает второе. Артист с восхищением в голосе комментирует за кадром: «Посмотрите, какая красота! Просто прелесть».Это не первый ролик, в котором Максим Галкин показывает природу вокруг своего замка. Немногим ранее подписчики смогли увидеть поляну с первыми весенними цветами, сад алычи и большие пышные сосны, на которые любит взбираться сын артиста и Аллы Пугачёвой Гарри.