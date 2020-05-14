АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.78 USD 73.58
Курс валют на 14.05.2020

«Какая прелесть»: Максим Галкин показал «обвивающую» сосну черёмуху в окрестностях своего замка

Известный российский юморист и шоумен Максим Галкин в разделе Stories аккаунта Instagram опубликовал небольшое видео, снятое в окрестностях подмосковного замка. Супруг Пугачёвой показал удивившую его цветущую черёмуху, как будто обвивающую рядом растущую сосну.
«Какая прелесть»: Максим Галкин показал «обвивающую» сосну черёмуху в окрестностях своего замка

Максим Галкин вместе с женой и подрастающими детьми режим самоизоляции соблюдает в семейном замке, построенном в подмосковной деревне Грязь. Много свободного времени артист проводит, прогуливаясь на природе и делясь увиденными интересными или удивительными вещами с подписчиками в соцсети. Так, в недавнем ролике Галкин показал высокую сосну, а прямо возле неё выросла черёмуха, причём настолько близко, что создаётся впечатление как будто одно дерево обвивает второе. Артист с восхищением в голосе комментирует за кадром: «Посмотрите, какая красота! Просто прелесть».

Это не первый ролик, в котором Максим Галкин показывает природу вокруг своего замка. Немногим ранее подписчики смогли увидеть поляну с первыми весенними цветами, сад алычи и большие пышные сосны, на которые любит взбираться сын артиста и Аллы Пугачёвой Гарри.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 15:48

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Я не выйду из карантина прежней»: Любовь Толкалина с зажженной свечой между ног подверглась критике со стороны…
Эксперты назвали 5 секретов долголетия…
Ученые: Стрижи могут лететь 10 месяцев без остановки во время…
«Мы его потеряли»: Поклонники Егора Крида не оценили стильный маникюр…
Microsoft раскрыла системные требования для майского обновления Windows…
Карен Шахназаров: «Штрафовать за пиратский контент нужно зрителей и…
Ученые назвали основные симптомы…
Герои российских мультфильмов проведут комплексы онлайн-зарядки для…
Звезда «Дом-2» Илья Яббаров о призвании женщин: «Готовить, убирать, рожать, ублажать…
Maserati показала новые изображения…
Ученые из США замедлили развитие болезни Паркинсона с помощью стволовых…
Наталия Гулькина о заражении кота коронавирусом: «Не смогла отправить любимца на…
Продажи китайского минивэна GAC в России начнутся…
«Какая прелесть»: Максим Галкин показал «обвивающую» сосну черёмуху в окрестностях своего…
Историк Михаэль Штюрмер: "Человечеству следует готовиться к "ядерной…
Рустам Солнцев сравнил новость о продлении карантина в Москве с песней Софии Ротару «Вот и лето…
Американские вирусологи: Кошки могут передавать друг другу…
«Так моя жизнь превратилась в нашу»: Ольга Гажиенко вспомнила, как начинались их отношения с Ильей на…
Власти Китая хотят "болезненно отомстить" США за коронавирусные…
Новые вариации «Садко Next» появились на рынке…
Лолита Милявская приняла участие в проекте «Студии…
Лукашенко снова заговорил о снижении цен на российский…
Поклонская достойно ответила назвавшему ее «символом предательства»…
Симона Юнусова об Instagram: "Я серьезно подумываю о том, чтобы покинуть это виртуальное…
Ученые: Кожа может сигнализировать о заражении…
Маша Малиновская сделала пластику лица у хирурга Айзы…
Гражданский седан Aurus Senat заметили на дорогах…
Майя Донцова и Алексей Купин заявили о своем уходе из…
Просмотреть все новости