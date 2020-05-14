Герои российских мультфильмов проведут комплексы онлайн-зарядки для детей

«Комплекс для зарядки будет иметь продолжительность в три минуты. Дети смогут выполнять упражнения в режиме реального времени вместе с любимыми героями. Всего планируется выпустить 8 серий, рассчитанных на разные возрастные группы», - рассказали представители киностудии.





Инициатором создания курса онлайн-зарядки для детей стал Минздрав. Представители ведомства сообщили, что ученики начальных классов лучше воспринимают советы знакомых им персонажей, ввиду чего появление героев мультфильмов будет стимулировать их к занятиям спортом. Упражнения были разработаны специалистами НМИЦ Здоровья детей при Минздраве. Все они рассчитаны для индивидуумов с разными физическими показателями.Зарядку будут вести герои мультфильмов «Летучий корабль», «Бременские музыканты», «Тайна третьей планеты», «Простоквашино» и «Оранжевая корова». Ролики планируется публиковать на всех официальных страницах «Союзмультфильма», Минздрава и НМИЦ. Также в будущем будет рассматриваться возможность трансляции выпусков на российских телеканалах.