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Лукашенко снова заговорил о снижении цен на российский газ

Александр Лукашенко снова заговорил о снижении цен на российский газ. Президент Беларуси затронул стратегически важный для страны вопрос в разговоре с премьер-министром Сергеем Румасом.
Лукашенко снова заговорил о снижении цен на российский газ

Лукашенко выяснил, что власти РФ, несмотря на кризис, продолжают поставлять свой газ европейским странам. Его цена составляет 65-70 долларов, в то время как Беларусь платит по 127 долларов.
«Мне бы хотелось получить четкие ответы на логичные вопросы: на что нам рассчитывать и как продвигаются переговоры по сбиванию цены на газ? Думаю, текущая ситуация никуда не годится. Разве можно в год 75-летия Победы в ВОВ продавать нам топливо дороже, чем Германии», - заявил президент.

Лукашенко постоянно пытается договориться с Москвой о снижении стоимости «голубого» топлива. В апреле он указывал в качестве причины кризис, начавшийся из-за пандемии коронавируса. РФ ценовую политику менять не стала.

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Экономика / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:07

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