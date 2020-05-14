Лукашенко снова заговорил о снижении цен на российский газ

«Мне бы хотелось получить четкие ответы на логичные вопросы: на что нам рассчитывать и как продвигаются переговоры по сбиванию цены на газ? Думаю, текущая ситуация никуда не годится. Разве можно в год 75-летия Победы в ВОВ продавать нам топливо дороже, чем Германии», - заявил президент.





Лукашенко выяснил, что власти РФ, несмотря на кризис, продолжают поставлять свой газ европейским странам. Его цена составляет 65-70 долларов, в то время как Беларусь платит по 127 долларов.Лукашенко постоянно пытается договориться с Москвой о снижении стоимости «голубого» топлива. В апреле он указывал в качестве причины кризис, начавшийся из-за пандемии коронавируса. РФ ценовую политику менять не стала.