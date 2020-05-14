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В Костромской области сожгли ювелирный завод

В Костромской области преступники сожгли ювелирный завод. По предварительным данным, общая сумма ущерба от пожара составила порядка 12 миллионов рублей.
В Костромской области сожгли ювелирный завод

Инцидент произошел на предприятии, расположенном на Советской улице в поселке Красное-на-Волге. Сообщение о поджоге в правоохранительные органы поступило ночью 12 мая. На место прибыла оперативная группа, зафиксировавшая факт преступления. В ходе изучения материалов с камер наблюдения удалось установить, что поджог инициировал мужчина.
«По горячим следам был задержан мужчина 30 лет, являющийся работником предприятия. В настоящее время он содержится под стражей до вынесения процессуального решения о мере пресечения», - сообщили источники в региональном УМВД.

Задержанный рассказал, что примерно в два часа ночи проник на территорию завода. После этого он разбил окно одного из помещений и вылил на пол бензин из бутылки, принесенной с собой. Представители руководства предприятия сообщили, что причиной поджога могла стать инвентаризация, запланированная на середину мая.

Сотрудники Красносельского пожарного гарнизона смогли локализовать возгорание и ликвидировать его очаг в течение примерно 40 минут. В ходе пожара никто не пострадал, так как на предприятии находились только сотрудники охраны. По факту поджога начато уголовное делопроизводство.

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Происшествия
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:54

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