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Американские вирусологи: Кошки могут передавать друг другу COVID-19

Американские ученые из Висконсинского университета доказали, что кошки могут передавать друг другу COVID-19. По словам вирусологов, зараженные животные не проявляют симптомов недуга.

Вопреки многочисленным теориям об искусственном происхождении коронавируса, исследователи из США в который раз доказали его естественную природу. Ученые пришли к подобному выводу после эксперимента, в рамках которого трем кошкам были введены образцы SARS-CoV-2, полученные от людей. Каждое зараженное животное находилось на протяжении пяти дней рядом со здоровой популяцией. Результаты тестов на COVID-19 у контрольных групп оказались положительными.

Сотрудники Висконсинского университета в США утверждают, что отличить инфицированных особей от здоровых практически невозможно. "Они не чихают, у них не повысилась температура, нет никаких нарушений аппетита", - объяснил вирусолог Питер Хальфманн. На данный момент исследователи пытаются выяснить, может ли патоген передаваться от кошек к человеку. Все же эпидемиологи призывают не паниковать: вероятность заразиться от другого человека гораздо выше, чем от домашнего питомца.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:30

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