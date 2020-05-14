Власти Китая хотят "болезненно отомстить" США за коронавирусные санкции





Группа сенаторов на днях внесла на рассмотрение законопроект о введении против КНР жестких санкций. Китай обвинили в сокрытии реальной информации о COVID-19, его распространении и течении. Если документ пройдет обе палаты Конгресса, то попадет на стол президента Дональда Трампа.Китайские чиновники не собираются преклоняться перед Вашингтоном и готовы нанести ответный «удар». В случае необходимости под санкции попадут две американские компании, 4 конгрессмена и Эрик Шмитт, занимающий пост прокурора Миссури.По данным Global Times, новый тип коронавирус выявлен у более 4,5 млн человек по всему миру. Вспышка началась в Китае в декабре, но эффективное лекарство до сих пор не найдено.