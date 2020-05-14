Новые вариации «Садко Next» появились на рынке России





Помимо базовой модели линейка «Садко Next» теперь представлена грузовиком с удлинённой колёсной базой (С41А43) и двойной кабиной (С42А43). Подобные нововведения сделали машину идеальной для применения в сельском хозяйстве, бизнесе и других сферах деятельности. Как сообщают в пресс-центре корпорации ГАЗ, грузоподъёмность новинки достигает 2,95 либо 2,77 тонны. Грузопассажирская версия рассчитана на 7 мест, а задний ряд кресел можно переоборудовать в спальное место.Эксперты говорят, что увеличенные габариты позволят устанавливать на платформу дополнительное оборудование. Особенностью грузовика также можно назвать подрессоренное водительское сиденье с анатомической поддержкой. В движение «Садко Next» приводит дизельный мотор ЯМЗ-534 мощностью 149 л. с., который обладает высокими динамическими характеристиками. Стоимость обновленного транспортного средства составляет 2,1 млн рублей.