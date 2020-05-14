АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.78 USD 73.58
Курс валют на 14.05.2020

Новые вариации «Садко Next» появились на рынке России

Официальная презентация «Садко Next» состоялась совсем недавно, но теперь компания ГАЗ объявила о начале продаж других версий. Новые вариации грузовика уже появились на рынке России.

Помимо базовой модели линейка «Садко Next» теперь представлена грузовиком с удлинённой колёсной базой (С41А43) и двойной кабиной (С42А43). Подобные нововведения сделали машину идеальной для применения в сельском хозяйстве, бизнесе и других сферах деятельности. Как сообщают в пресс-центре корпорации ГАЗ, грузоподъёмность новинки достигает 2,95 либо 2,77 тонны. Грузопассажирская версия рассчитана на 7 мест, а задний ряд кресел можно переоборудовать в спальное место.

Эксперты говорят, что увеличенные габариты позволят устанавливать на платформу дополнительное оборудование. Особенностью грузовика также можно назвать подрессоренное водительское сиденье с анатомической поддержкой. В движение «Садко Next» приводит дизельный мотор ЯМЗ-534 мощностью 149 л. с., который обладает высокими динамическими характеристиками. Стоимость обновленного транспортного средства составляет 2,1 млн рублей.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Кожа может сигнализировать о заражении…
Маша Малиновская сделала пластику лица у хирурга Айзы…
Гражданский седан Aurus Senat заметили на дорогах…
Майя Донцова и Алексей Купин заявили о своем уходе из…
Samsung представила первый в мире смартфон с «квантовым»…
«Мы встретились в 14 лет»: Борис Токарев и Людмила Гладунко отметили золотую…
"Оружие Судного дня": Создание описанной учёным из США кобальтовой бомбы остаётся…
Татьяна Тарасова о Загитовой: «В олимпийскую команду Алина не…
Аллу Мещерякову обокрали за несколько дней…
В России начались продажи новой «ГАЗели…
«Режиссёр-глыба»: Рената Литвинова показала архивное фото с Алексеем…
Нефролог Евгений Шилов назвал коронавирус особо опасным для людей с болезнями…
В Костромской области сожгли ювелирный…
Станислав Садальский️: "Законы бесполезны, как для хороших людей, так и для…
В США предложили использовать ИИ для…
Путин назвал ситуацию для бюджета России…
Американские ученые рассказали о причинах низкорослости…
Принц Гарри и Меган Маркл посещают семейного…
Epic Games показала возможности движка Unreal Engine 5 для PlayStation…
Звезда «Дом-2» Алена Ашмарина закрутила роман с молодым…
В США восстановят самый длинный лимузин на…
Светлана Рожкова рассказала о борьбе с билиарным циррозом…
«Будут всевозможные смерчи и ураганы»: Климатолог Киселев дал прогноз на лето в…
Нелли Ермолаева об «Острове героев»: «Я спала на голой земле и ела суп из…
На Украине раскрыли новый обман…
Максим Галкин о танцах детей: "Почему-то у нас с утра происходит то, что в русских кабаках начиналось ближе к…
Евгений Касперский: "Разработчики Zoom не озаботились защитой…
Анна Михалкова о съемках у звездного отца: «Он бил меня по щеке ради раскрытия…
Просмотреть все новости