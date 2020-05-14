Аллу Мещерякову обокрали за несколько дней до смерти





Дочь Мещеряковой рассказала, что сиделка ее отца Владимира Коновалова ограбила их квартиру в промежутке с 9 по 11 мая. Злоумышленница незаконно завладела драгоценностями актрисы и 30 тыс. рублями. Полицейские приняли заявление и разыскивают подозреваемую. Причину смерти матери наследница не озвучила.Мещерякова после окончания ВГИКа работала в Театре-студии. В 1964 году актриса стала сниматься в кино. Наибольшую известность ей принесла роль Марии Никифоровой из военной драмы. Также она известна по сериалу «Бригада», картинам «Сердце друга» и «Зонтик для новобрачных».