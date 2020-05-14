Аллу Мещерякову обокрали за несколько дней до смерти
11 мая оборвалась жизнь 77-летней любимицы российского зрителя Аллы Мещеряковой. За несколько дней до смерти актрису из фильма «А зори здесь тихие» обокрали.
Дочь Мещеряковой рассказала, что сиделка ее отца Владимира Коновалова ограбила их квартиру в промежутке с 9 по 11 мая. Злоумышленница незаконно завладела драгоценностями актрисы и 30 тыс. рублями. Полицейские приняли заявление и разыскивают подозреваемую. Причину смерти матери наследница не озвучила.
Мещерякова после окончания ВГИКа работала в Театре-студии. В 1964 году актриса стала сниматься в кино. Наибольшую известность ей принесла роль Марии Никифоровой из военной драмы. Также она известна по сериалу «Бригада», картинам «Сердце друга» и «Зонтик для новобрачных».
Дочь Мещеряковой рассказала, что сиделка ее отца Владимира Коновалова ограбила их квартиру в промежутке с 9 по 11 мая. Злоумышленница незаконно завладела драгоценностями актрисы и 30 тыс. рублями. Полицейские приняли заявление и разыскивают подозреваемую. Причину смерти матери наследница не озвучила.
Мещерякова после окончания ВГИКа работала в Театре-студии. В 1964 году актриса стала сниматься в кино. Наибольшую известность ей принесла роль Марии Никифоровой из военной драмы. Также она известна по сериалу «Бригада», картинам «Сердце друга» и «Зонтик для новобрачных».
Культура
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:07