Лолита Милявская приняла участие в проекте «Студии 69»
Лолита Милявская в своем Instagram-аккаунте рассказала фанатам, что приняла участие в проекте «Студии 69». При этом исполнительница не стала раскрывать все подробности.
Лолита Милявская старается держать поклонников в курсе всего, что происходит в ее жизни. Сегодня она опубликовала ролик, на котором стоит возле микрофона в темной комнате с прожекторами и говориться к выступлению. В комментарии знаменитая исполнительница написала, что вчера ей было хорошо и весело на проекте «Студии 69», в котором она приняла участие. Также Лолита Милявская написала: «Потрясающая молодая команда профессионалов! Все секреты пока раскрывать не буду».
При этом исполнительница сообщила, что уже 20 мая фанаты узнают все подробности. Подписчики отметили, что певица их заинтриговала и они с нетерпением будут ждать выхода данного проекта. Также поклонники отметили, что Лолита Милявская сильно похудела за время карантина. Меньше чем за час публикацию певицы просмотрели более 50 000 раз.
Лолита Милявская старается держать поклонников в курсе всего, что происходит в ее жизни. Сегодня она опубликовала ролик, на котором стоит возле микрофона в темной комнате с прожекторами и говориться к выступлению. В комментарии знаменитая исполнительница написала, что вчера ей было хорошо и весело на проекте «Студии 69», в котором она приняла участие. Также Лолита Милявская написала: «Потрясающая молодая команда профессионалов! Все секреты пока раскрывать не буду».
При этом исполнительница сообщила, что уже 20 мая фанаты узнают все подробности. Подписчики отметили, что певица их заинтриговала и они с нетерпением будут ждать выхода данного проекта. Также поклонники отметили, что Лолита Милявская сильно похудела за время карантина. Меньше чем за час публикацию певицы просмотрели более 50 000 раз.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:09