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Лолита Милявская приняла участие в проекте «Студии 69»

Лолита Милявская в своем Instagram-аккаунте рассказала фанатам, что приняла участие в проекте «Студии 69». При этом исполнительница не стала раскрывать все подробности.
Лолита Милявская приняла участие в проекте «Студии 69»

Лолита Милявская старается держать поклонников в курсе всего, что происходит в ее жизни. Сегодня она опубликовала ролик, на котором стоит возле микрофона в темной комнате с прожекторами и говориться к выступлению. В комментарии знаменитая исполнительница написала, что вчера ей было хорошо и весело на проекте «Студии 69», в котором она приняла участие. Также Лолита Милявская написала: «Потрясающая молодая команда профессионалов! Все секреты пока раскрывать не буду».

При этом исполнительница сообщила, что уже 20 мая фанаты узнают все подробности. Подписчики отметили, что певица их заинтриговала и они с нетерпением будут ждать выхода данного проекта. Также поклонники отметили, что Лолита Милявская сильно похудела за время карантина. Меньше чем за час публикацию певицы просмотрели более 50 000 раз.

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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:09

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