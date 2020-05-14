Симона Юнусова об Instagram: "Я серьезно подумываю о том, чтобы покинуть это виртуальное пространство

Симона Юнусова рассказала, что людей всегда будоражили интриги, скандалы и расследования, а в нынешней ситуации это особенно обострилось. Родительница рэпера отметила, что ей не хотелось писать этот пост, но пришлось, чтобы хейтеры оставили ее в покое. Мать Тимати начала вести свою страницу еще до рождения внучки Алисы. Появление малышки наполнило жизнь Симоны Юнусовой иным смыслом и ей захотелось делиться с подписчиками историей развития девочки. Сейчас блогерша проводит много времени с Алисой, но она живет со своей матерью Алёной Шишковой.Внука Ратмира мать Тимати не видела уже 2 месяца с тех пор, как объявили карантин. Симоне Юнусовой надоело, что незнакомые люди постоянно высказывают свое мнение на ее странице и лезут в личную жизнь. Именно по этой причине звездная бабушка начала задумываться о том, чтобы покинуть это виртуальное пространство.