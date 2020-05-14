Маша Малиновская сделала пластику лица у хирурга Айзы Анохиной





В разделе Stories аккаунта Instagram Маша Малиновская сообщила поклонникам, что пластика прошла успешно и теперь она готова ответить на интересующие аудиторию вопросы. Модель показала палату в клинике, где ей делали операцию, но вот лицо пока продемонстрировать не готова, закрыв его с помощью специальных фильтров. Ранее Малиновская рассказывала, что неоднократно прибегала к коррекции губ, груди и лица, но не всегда вмешательства заканчивались удачно и потом приходилось повторно обращаться к хирургам. Из-за этого она решила делать блефаропластику верхних век и подтяжку бровей у врача Айзы Анохиной, доверившись положительным отзывам.Маша Малиновская ответила на некоторые вопросы подписчиков. Время проведения операции ведущая точно не смогла сказать, так как доктор к ней ещё не приходил, но по «внутренним ощущениям» работа заняла 1,5-2 часа. Стоимость процедуры модель тоже не назвала, порекомендовав общаться напрямую с нужным специалистом, а относительно выписки домой сказала, что это должно произойти в ближайшие несколько часов.