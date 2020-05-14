Поклонская достойно ответила назвавшему ее «символом предательства» Гордону

«Я не собираюсь критиковать Гордона. Что касается многочисленных комментариев по поводу интервью, скажу так – оппонент дал мне возможность высказать свое мнение и заслуживает уважения. Я считаю журналиста человеком со своей позицией, которую сложно выразить объективно в сложившейся ситуации. Желаю ему всего хорошего!» - заявила Поклонская.





Поклонская добровольно давала онлайн-интервью Гордону. Стороны общались по видеосвязи между Симферополем и Киевом. После диалога журналист выступил на канале «Украина 24» и назвал диалог доказательством российской агрессии, необходимым для разбирательств в суде Гааги. Депутат навлекла на себя гнев за то, что променяла работу в Генпрокуратуре Украины на Россию.