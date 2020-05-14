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Поклонская достойно ответила назвавшему ее «символом предательства» Гордону

Наталья Поклонская достойно ответила на критику со стороны Дмитрия Гордона. Украинский корреспондент назвал депутата Госдумы России «символом предательства».
Поклонская достойно ответила назвавшему ее «символом предательства» Гордону

Поклонская добровольно давала онлайн-интервью Гордону. Стороны общались по видеосвязи между Симферополем и Киевом. После диалога журналист выступил на канале «Украина 24» и назвал диалог доказательством российской агрессии, необходимым для разбирательств в суде Гааги. Депутат навлекла на себя гнев за то, что променяла работу в Генпрокуратуре Украины на Россию.
«Я не собираюсь критиковать Гордона. Что касается многочисленных комментариев по поводу интервью, скажу так – оппонент дал мне возможность высказать свое мнение и заслуживает уважения. Я считаю журналиста человеком со своей позицией, которую сложно выразить объективно в сложившейся ситуации. Желаю ему всего хорошего!» - заявила Поклонская.

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Политика / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:04

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