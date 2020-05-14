Майя Донцова и Алексей Купин заявили о своем уходе из «Дом-2»





Пару Майи Донцовой и Алексея Купина зрители считают одной из самых крепких и красивых на проекте «Дом-2», но после того, как молодые люди провели на Сейшелах несколько недель их отношения начали ухудшаться. Майя Донцова уверена, что происходит это из-за провокации со стороны ведущих и участников реалити-шоу. Недавно стало известно, что Алексей Купин со своей возлюбленной заявили об уходе из «Дом-2». Молодые люди объяснили такое желание тем, что уже устали от проекта и от постоянно нахождения под камерами.Пара пока находится на Сейшелах и не может вернуться в Россию до окончания карантина. При этом Майя Донцова и Алексей Купин уже начали поиски квартиры в Москве и пока не собираются менять своего решения. Фанаты выразили надежду, что молодых людей еще смогут уговорить остаться ведущие или руководство проекта. Также некоторые написали, что участники телестройки могут передумать, когда вернуться на поляну.