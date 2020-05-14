«Мы встретились в 14 лет»: Борис Токарев и Людмила Гладунко отметили золотую свадьбу

«Кино подарило мне все, что нужно в жизни. На съемках картины «Где ты теперь, Максим?» я впервые встретил Людмилу. Тогда мы были еще совсем детьми, но уже знали о своем совместном будущем. Трудно поверить, что с того момента прошло более 50 лет. Когда я впервые встретил ее, мне было 14 лет. После этого около пяти лет мы встречались, а в итоге решили связать свои жизни»,- рассказал Токарев.

«Я даже пошел в режиссеры для того, чтобы быть с ней рядом. Только благодаря Людмиле мне удалось добиться всего. Продолжительность нашего брака доказывает, что тогда мы встретились не случайно», - отметил актер.







Свадьба актера с Людмилой Гладунко состоялась сразу после окончания института. По словам Токарева, до него у его избранницы был ухажер. Гладунко воспитывалась в семье актеров и кинематографистов, ввиду чего решила связать жизнь с коллегой, с которым у нее было много общего.Токарев признался, что по сей день равняется на супругу. Изначально у звезды даже был страх не оправдать надежды перед ней, но сама Гладунко старалась всегда поддерживать начинания артиста и принимать в каждом его проекте непосредственное участие.