СКР возбудил дела из-за фото Гиммлера и Гитлера на сайте «Бессмертного полка»





В этом году «Бессмертный полк» проходил в Сети из-за коронавируса. К 9 мая на сайте появились фотографии нацистов. Под одним из снимком говорилось, что на нем запечатлен полковник, под вторым кадром неизвестный написал: «Участник ВОВ Адольф Алоисо».Артем Хуторской, глава исполкома движения, рассказал, что волонтеры запретили к публикации сотни фото нацистов, но единичные снимки все-таки просочились на сайт из-за некачественного монтажа. Все IP-адреса, с которых поступали изображения немцев, переданы следователям.Ростовский координатор акции Андрей Кудрякова рассказал, что по факту публикации фото Гиммлера подано обращение в полицию. Ему хочется понять, что творится в голове у людей, допускающих подобное отношение к героям, погибшим ради мира во всем мире.