Ученые: Кожа может сигнализировать о заражении коронавирусом

«Высыпание не является прямым симптомом, но при его появлении стоит начать пристально следить за состоянием здоровья и изменениями в самочувствии. Если человек начинает чувствовать недомогание, нужно обращаться к медикам. Нередко сыпь обусловлена другими заболеваниями, также требующими лечения», - рассказал Проценко.

«Сыпь характерна для пациентов в тяжелом состоянии. Примерно в половине случаев были выявлены пятнистые образования на коже. Связь самого заболевания с сыпью пока установить не удалось. Возможно, она связана с иммунной реакцией организма на коронавирус», - пояснила Соколова.





Денис Проценко, являющийся главным врачом больницы в Коммунарке, рассказал, что точной статистики о сыпи при COVID-19 пока нет, но такой симптом фиксируют у многих пациентов. Как правило, она возникает в первые дни. Заметить симптом можно на животе и руках, однако иногда характерные красные точки появляются и на других частях тела.Доктор медицинских наук Анна Соколова рассказала, что ранее сыпь у пациентов с коронавирусом обнаружили британские ученые. По статистике, такой симптом проявляется у 30% зараженных, но он часто незаметен из-за небольшой площади поражения кожи.