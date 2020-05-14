«Режиссёр-глыба»: Рената Литвинова показала архивное фото с Алексеем Балабановым





В кадре Балабанов сфотографирован крупным планом, а на заднем фоне стоит Рената Литвинова с ярко-рыжими кудрявыми волосами и улыбкой на лице. Сделано фото много лет назад во время съёмок фильма «Мне не больно». Вспоминая об именитом мастере актриса написала, что в творчестве он был «режиссёром-глыбой», по-человечески «блаженным и светлым», а вот в реальной жизни – совершенно беззащитным. Литвинова задаётся вопросом, что сейчас мог бы снимать Балабанов, создавший не один шедевр, полюбившийся зрителям.В комментариях многие подписчики называют Алексея Балабанова настоящей легендой кинематографа, сожалея о его смерти и не созданных работах. Другие пишут, что очень любят его фильм «Мне не больно», а исполненную Ренатой Литвиновой роль назвали одной из лучших за всю карьеру.