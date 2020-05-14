АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.78 USD 73.58
Курс валют на 14.05.2020

«Режиссёр-глыба»: Рената Литвинова показала архивное фото с Алексеем Балабановым

Отечественная актриса театра и кино Рената Литвинова на странице в Instagram обнародовала архивное фото, сделанное около полутора десятков лет назад. На нём запечатлён «режиссёр-глыба» Алексей Балабанов, ушедший из жизни в 54-летнем возрасте в мае 2013 года.
«Режиссёр-глыба»: Рената Литвинова показала архивное фото с Алексеем Балабановым

В кадре Балабанов сфотографирован крупным планом, а на заднем фоне стоит Рената Литвинова с ярко-рыжими кудрявыми волосами и улыбкой на лице. Сделано фото много лет назад во время съёмок фильма «Мне не больно». Вспоминая об именитом мастере актриса написала, что в творчестве он был «режиссёром-глыбой», по-человечески «блаженным и светлым», а вот в реальной жизни – совершенно беззащитным. Литвинова задаётся вопросом, что сейчас мог бы снимать Балабанов, создавший не один шедевр, полюбившийся зрителям.

В комментариях многие подписчики называют Алексея Балабанова настоящей легендой кинематографа, сожалея о его смерти и не созданных работах. Другие пишут, что очень любят его фильм «Мне не больно», а исполненную Ренатой Литвиновой роль назвали одной из лучших за всю карьеру.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Кожа может сигнализировать о заражении…
Маша Малиновская сделала пластику лица у хирурга Айзы…
Гражданский седан Aurus Senat заметили на дорогах…
Майя Донцова и Алексей Купин заявили о своем уходе из…
Samsung представила первый в мире смартфон с «квантовым»…
«Мы встретились в 14 лет»: Борис Токарев и Людмила Гладунко отметили золотую…
"Оружие Судного дня": Создание описанной учёным из США кобальтовой бомбы остаётся…
Татьяна Тарасова о Загитовой: «В олимпийскую команду Алина не…
Аллу Мещерякову обокрали за несколько дней…
В России начались продажи новой «ГАЗели…
«Режиссёр-глыба»: Рената Литвинова показала архивное фото с Алексеем…
Нефролог Евгений Шилов назвал коронавирус особо опасным для людей с болезнями…
В Костромской области сожгли ювелирный…
Станислав Садальский️: "Законы бесполезны, как для хороших людей, так и для…
В США предложили использовать ИИ для…
Путин назвал ситуацию для бюджета России…
Американские ученые рассказали о причинах низкорослости…
Принц Гарри и Меган Маркл посещают семейного…
Epic Games показала возможности движка Unreal Engine 5 для PlayStation…
Звезда «Дом-2» Алена Ашмарина закрутила роман с молодым…
В США восстановят самый длинный лимузин на…
Светлана Рожкова рассказала о борьбе с билиарным циррозом…
«Будут всевозможные смерчи и ураганы»: Климатолог Киселев дал прогноз на лето в…
Нелли Ермолаева об «Острове героев»: «Я спала на голой земле и ела суп из…
На Украине раскрыли новый обман…
Максим Галкин о танцах детей: "Почему-то у нас с утра происходит то, что в русских кабаках начиналось ближе к…
Евгений Касперский: "Разработчики Zoom не озаботились защитой…
Анна Михалкова о съемках у звездного отца: «Он бил меня по щеке ради раскрытия…
Просмотреть все новости