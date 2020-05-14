Станислав Садальский️: "Законы бесполезны, как для хороших людей, так и для дурных"

Станислав Садальский️ опубликовал фотографию, сделанную в тот момент, когда он застегивает рукава на рубашке. В комментарии артист рассказал, что проснулся с утра и сразу заглянул в интернет, а там новость, что теперь можно на выборы не ходить, а голосовать дистанционно. Также знаменитость сравнил Государственную Думу с "бешеным принтером", который ежедневно печатает кучу законов.В конце своего поста Станислав Садальский️ написал: "Законы бесполезны, как для хороших людей, так и для дурных: первые не нуждаются в законах, вторые от них не становятся лучше". Подписчики артиста разделились во мнениях. Одни написали, что без определенных постановлений люди не смогут жить нормально и в стране начнется хаос. Другие согласились со словами Станислава Садальского и отметили, что большая часть законов просто бесполезна.