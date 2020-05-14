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Татьяна Тарасова о Загитовой: «В олимпийскую команду Алина не вернется»

Татьяна Тарасова высказалась о карьере Алины Загитовой. Тренер уверена, что фигуристка не вернется в олимпийскую команду и не выйдет на профессиональный лед.
Татьяна Тарасова о Загитовой: «В олимпийскую команду Алина не вернется»

В прошлом году подопечная Этери Тутберидзе объявила о перерыве в спортивной карьере. Вместо соревнований Загитова стала активно выступать в ледовых шоу и вскоре вошла в программу Татьяны Навка «Спящая красавица».
«Алина прекрасно работает, вопросов к ней нет. Думаю, меня неправильно поняли. Я сказала, что мне не нравится, когда Олимпийская чемпионка, за которой хочется наблюдать долгие годы, показывает всего три программы. Чем дольше наблюдаешь, тем лучше понимаешь ее технику, процесс восстановления, переживания. Я не гадалка, но полагаю, что в сборную Загитова не вернется. Шоу-бизнес отнимает все ее время и лишает сил на настоящий спорт», - цитирует Тарасову «СтарХит».

Тренер считает, что Загитова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева находятся в прекрасной форме и могут соревноваться с юными фигуристками – Анной Щербаковой и Александрой Трусовой. Такие спортсменки должны продолжать кататься, поскольку у них есть явное преимущество перед западными конкурентами.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:09

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