Татьяна Тарасова о Загитовой: «В олимпийскую команду Алина не вернется»

«Алина прекрасно работает, вопросов к ней нет. Думаю, меня неправильно поняли. Я сказала, что мне не нравится, когда Олимпийская чемпионка, за которой хочется наблюдать долгие годы, показывает всего три программы. Чем дольше наблюдаешь, тем лучше понимаешь ее технику, процесс восстановления, переживания. Я не гадалка, но полагаю, что в сборную Загитова не вернется. Шоу-бизнес отнимает все ее время и лишает сил на настоящий спорт», - цитирует Тарасову «СтарХит».





В прошлом году подопечная Этери Тутберидзе объявила о перерыве в спортивной карьере. Вместо соревнований Загитова стала активно выступать в ледовых шоу и вскоре вошла в программу Татьяны Навка «Спящая красавица».Тренер считает, что Загитова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева находятся в прекрасной форме и могут соревноваться с юными фигуристками – Анной Щербаковой и Александрой Трусовой. Такие спортсменки должны продолжать кататься, поскольку у них есть явное преимущество перед западными конкурентами.