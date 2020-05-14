В России начались продажи новой «ГАЗели City»
Отечественный производитель ГАЗ объявил о начале продаж новой «ГАЗели City». Микроавтобус можно приобрести на рынке России за 2,6 млн рублей.
Новая модель City из перспективной серии «ГАЗель NN» в скором времени начнет перевозить пассажиров в различных регионах РФ. Компания-производитель уже начала поставки первых партий микроавтобусов в дилерскую сеть, о чем свидетельствуют снимки автомобилей в автосалонах. Первыми изображениями транспортного средства поделился один из менеджеров ДЦ «ГАЗ Дварис» в соцсети Instagram. Внимательные автолюбители могли заметить, что новинку оснастили светодиодными фарами и пневмоподвеской.
На данный момент «ГАЗель City» можно приобрести исключительно в версии «Стандарт» за 2,6 млн рублей, которая предусматривает белую окраску кузова. 22-местный автобус приводит в движение 2,8-литровый турбодизельный агрегат Cummins ISF/Huadong ISF, мощность которого составляет 150 л.с. Пару ему составили 5-ступенчатая МКПП и задний привод. В салоне автомобиля предусмотрены аппарель для инвалидной коляски, система климат-контроля и накопительная площадка.
Новая модель City из перспективной серии «ГАЗель NN» в скором времени начнет перевозить пассажиров в различных регионах РФ. Компания-производитель уже начала поставки первых партий микроавтобусов в дилерскую сеть, о чем свидетельствуют снимки автомобилей в автосалонах. Первыми изображениями транспортного средства поделился один из менеджеров ДЦ «ГАЗ Дварис» в соцсети Instagram. Внимательные автолюбители могли заметить, что новинку оснастили светодиодными фарами и пневмоподвеской.
На данный момент «ГАЗель City» можно приобрести исключительно в версии «Стандарт» за 2,6 млн рублей, которая предусматривает белую окраску кузова. 22-местный автобус приводит в движение 2,8-литровый турбодизельный агрегат Cummins ISF/Huadong ISF, мощность которого составляет 150 л.с. Пару ему составили 5-ступенчатая МКПП и задний привод. В салоне автомобиля предусмотрены аппарель для инвалидной коляски, система климат-контроля и накопительная площадка.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:04